"المالية" تستأنف اجتماعات تعديل مادة نفط إقليم كوردستان بالموازنة وتحذر

2025-01-28 13:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، استئنافاجتماعات اللجنة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادة 12 في قانون الموازنة العامةخلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن زيادة تكلفة استخراج برميل نفط الإقليم سيتسبب فيزيادة نسبة العجز في الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الماليةالنيابية ستستأنف اجتماعاتها في الأيام المقبلة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادةالـ 12 في قانون الموازنة العامة، وأن المادة المذكورة تتحدث عن كلف إنتاج نفط إقليمكوردستان والإشراف على آلية تصديره وايراداته المالية".

وأوضح، أن "قانون الموازنة يتضمن احتساب تكلفة استخراج برميل نفطالاقليم بـ6 دولارات، والتعديل المرسل من الحكومة احتسب الكلفة بـ16 دولارا للبرميلالواحد".

وبيّن مؤنس، أن "مسودة تعديل قانون الموازنة سيحمل الحكومة دفع تكاليفاستخراج 400 ألف برميل يوميا من حقول وآبار نفط الاقليم"، مردفا بالقول ان"زيادة تكلفة الاستخراج سيسبب ذلك في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد توقع خلال حديث لوكالةشفق نيوز في 7 كانون الثاني الجاري، ارسال جداول الموازنة المالية في شهر شباط، فيماأشار إلى امكانية تأخر تمريرها بسبب الخلافات حول المادة الـ 12 منها.

وتتضمن المادة الـ 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليمكوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.

يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكدفي وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنةتكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً"، مشيراً إلى أن "الشركاتالاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد".

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروعقانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).