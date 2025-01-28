اجتماع أمني موسع في ديالى لبحث نقل الملف الأمني إلى الداخلية

2025-01-28 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت لجنة الأمن في مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عقد اجتماع موسع لبحث ملف نقل الأمن داخل المحافظة إلى وزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاجتماع سيُعقد اليوم في ديوان المحافظة بحضور قادة الأجهزة الأمنية، لمناقشة الملف الأمني بشكل عام، بما في ذلك قرب استلام وزارة الداخلية لهذا الملف، وفق الاستراتيجية الأمنية المعتمدة".

وأضاف التميمي أنه "لا يمكن تحديد سقف زمني نهائي لاستلام الداخلية للملف الأمني، كونه مرتبطاً بعدة عوامل، إلا أن الاجتماع سيفضي إلى سلسلة من الإجراءات، ما يضع المسؤولية على عاتق القيادات الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأشار إلى أن "لجنة عليا من وزارة الداخلية وصلت، أمس، إلى مقر قيادة الشرطة لبحث آليات نقل الملف الأمني، وفي حال التوصل إلى توافق ووضع خارطة طريق أمنية، سيتم الإعلان عنها للرأي العام".

وأوضح أن "الوضع الأمني في ديالى مستقر بشكل عام، رغم وجود بعض التحديات في مناطق محددة"، مشيرًا إلى أن "العمليات الإرهابية انحسرت بشكل كبير، لكن نشاط الخلايا النائمة لا يزال محدودا ضمن المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، لا سيما في حوض حمرين".

وختم التميمي بالقول إن "هناك إجراءات أمنية متواصلة، ويمكن القول إن نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية سيُحسم خلال عام 2025".

ولاتزال محافظة ديالى تشهد عمليات عسكرية للقوات المشتركة ضد عصابات داعش التي تنشط لها بعض الخلايا بين حين وآخر، في المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، لا سيما في حوض حمرين.

وكان مصدر أمني، أفاد يوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، أن العمليات المشتركة تنفذ عملية أمنية في حمرين بمحافظة ديالى ضد عصابات داعش الإرهابية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حسب معلومات امنية فقد تم رصد تحركات لعصابات داعش في حمرين، وأن قوات من الجيش والحشد الشعبي تلاحق تلك العناصر بمحافظة ديالى".

وأضاف أنه "في الساعات اللاحقة ستكشف تفاصيل العمليات في المنطقة التي لا تزال تسعى القوات الأمنية إلى تطهيرها من العصابات الإرهابية".







