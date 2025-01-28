الأربعاء.. مدبولي والسوداني يرعيان توقيع 11 مذكرة تفاهم بين بغداد والقاهرة

2025-01-28 14:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مسؤول يوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العراق، غدا الأربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن زيارة مدبولي تأتي للمشاركة مع رئيس الحكومة العراقية في رعاية توقيع 11 مذكرة تفاهم متفق عليها في مختلف المجالات تشمل التعاون الدبلوماسي، النقل، التقييس والسيطرة النوعية، تعظيم التجارة، الزراعة، والصناعة ومذكرة تبادل الخبرات الأكاديمية في مختلف المجالات، مذكرات تفاهم في المجال الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ أن مدبولي سيناقش مع السوداني أمن واستقرار المنطقة بعد المتغيرات في سوريا وغزة ولبنان.

وأشار إلى ان لجنة الخبراء المشتركة بين البلدين أبدت ملاحظاتها على مذكرات التفاهم وتم الانتهاء من إعداد هذه المذكرات، وبالتالي تم الاتفاق على توقيعها.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة تضم من الجانب العراقي ستار الجابري وكيل وزير التجارة وممثلين عن الوزارات المختصة وخبراء في الاقتصاد والقطاع الخاص ومن الجانب المصري أيضا خبراء على مستوى عالي لتنضيج تلك المذكرات.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أبلغ مصدر حكومي عراقي وكالة شفق نيوز، إن مدبولي سيلتقي خلال زيارته عدداً من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم نظيره العراقي محمد شياع السوداني.

ووفقا للمصدر، فإنه سيجري خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجرى في نهاية شهر آب/ أغسطس من العام 2024 زيارة رسمية إلى مصر.

وتستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق بنحو 41% إلى مليار دولار خلال العام 2025، وذلك مقابل 707 ملايين دولار سنوياً، وفقا لموقع "الشرق".

وقد أبدت كبرى الشركات المصرية في اجتماع مع السوداني في آب/أغسطس الماضي خلال زيارته الى القاهرة اهتماماً بالاستثمار في عدة قطاعات بالعراق.