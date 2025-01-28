في حادثة غامضة.. مصرع سورية بعد سقوطها من شقة بأربيل

2025-01-28 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع امرأةبعد سقوطها من شقتها في إحدى المجمعات السكنية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنيةتلقت بلاغاً بوجود جثة امرأة في إحدى المجمعات السكنية حيث سقطت من شقتها في الطوابقالعلوية".

وأضاف، أن "الجثة نُقلت إلى الطب العدلي للتشريح"،مبيناً أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المرأة من الجنسية السورية، لكن لاتزال المعلومات غير متوفرة حول إذا ما كانت قد انتحرت أو سقطت من أعلى المبنى".