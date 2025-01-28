السجن 7 سنوات بحق مسؤول حكومي سابق في صلاح الدين

2025-01-28 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرتمحكمة جنايات صلاح الدين، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق خمسةمدانين من بينهم مدير مستشفى العزل الصحي السابق في دائرة صحة صلاح الدين.

وذكر مجلسالقضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين أقدموا وبالاشتراكمع مدير مستشفى العزل الصحي على سرقة أجهزة طبية".

وأضاف البيان، أن"الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 39/ 1 /أ و ج لسنة 1994".

وفي وقت سابق مناليوم، أعلن مجلس القضاء الاعلى، أن محكمة جنايات البصرة أصدرت أحكاما بالإعدامبحق ثلاثة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.