المالية النيابية: ضغط نيابي على الحكومة لإرسال جداول موازنة 2025

2025-01-28 14:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك ضغطاً نيابياً على الحكومة لإرسال جداول موازنة 2025. وقال عضو اللجنة سعد عواد التوبي في حديث صحفي، إن الجميع يترقب وصول جداول موازنة 2025 من أجل تحديد النفقات وموازنات المحافظات والوزارات. وأضاف أنه يجب أن يكون هناك معادلة جيدة لكي تحسب عليها مبالغ الموازنة ومعرفة السيولة المالية الموجود لدى وزارة المالية للتمويل التخصيصات التي حددت في الموازنة الثلاثية. وتابع: نترقب جداول موازنة وننتظرها والضغط النيابي ممارس على الحكومة لإرسال جداول الموازنة في القريب العاجل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام