العراق يستهدف تحويل 40% من إنتاجه النفطي إلى صناعات تحويلية

2025-01-28 15:00:06 - المصدر: الطاقة

يستهدف العراق تحويل 40% من إنتاجه النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول 2030، في إطار مساعيه إلى تعزيز موارده المالية وإدخال قيمة مضافة إلى أهم مصادر الدخل في البلاد. وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيق بلاده عدّة إنجازات في مجال الطاقة خلال العامين الأخيرين، في مقدّمتها وقف حرق الغاز بنسبة 70%، والاستفادة من الثروة النفطية، …

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