قطر: لا يوجد خرق لاتفاق وقف النار بغزة والإفراج عن “أربيل يهود” قبل الجمعة وتوجد صعوبات بإدخال المساعدات للقطاع
2025-01-28 15:00:06 - المصدر: راي اليوم
الدوحة- متابعات “رأي اليوم”- أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بالتوصل لاتفاق للإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل الجمعة.
ورحب الأنصاري في تصريح له بالتواصل الإيجابي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولفت إلى أن التحديات اللوجستية كبيرة أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة. مشددًا على ضرورة عمل الطرفين والأطراف الدولية بشكل جدي لإدخال أكبر كم من المساعدات.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: “لا نعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة”.… [+]