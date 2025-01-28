في حادثة غامضة.. العثور على جثـ ـة امرأة سورية في مجــــمع القرية اللبنانية في أربيل

2025-01-28 16:05:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع امرأة بعد سقوطها من شقتها في إحدى المجمعات السكنية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود جثة امرأة في إحدى المجمعات السكنية حيث سقطت من شقتها في الطوابق العلوية".

وأضاف، أن "الجثة نُقلت إلى الطب العدلي للتشريح"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المرأة من الجنسية السورية، لكن لا تزال المعلومات غير متوفرة حول إذا ما كانت قد انتحرت أو سقطت من أعلى المبنى".