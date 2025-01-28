في الرمادي.. الإطاحة بثاني "مشعوذ" خلال أسبوعين

2025-01-28 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "مشعوذ"بحوزته "كميات كبيرة" من المواد المستخدمة في السحر والشعوذة، في ثاني حالةخلال أسبوعين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمةلمحافظة الأنبار، ألقت القبض على شخص مشعوذ وضبطت كميات كبيرة من المواد المستخدمةفي السحر والشعوذة بحوزته، عند سيطرة (الشهيد مالك هواس) في مدينة الرمادي".

وتعد هذه العملية الثانية خلال أسبوعين بعد أن أعلنت مديرية مكافحة الجريمةالمنظمة لمحافظة الأنبار في 15 كانون الثاني الجاري، إلقاء القبض على متهم بالسحر والشعوذةفي قضاء الرمادي.

وأوضحت المديرية في بيان، أنه "ضُبط داخل دار المتهم على مجموعة خرزوكتب للسحر ومن ضمنها كتاب (شمس الشموس) وسيوف وخناجر ومجموعة أوراق تحتوي على كتاباتوطلاسم مختلفة مع وجود أوراق تحتوي على أسماء ذكور وإناث".

ولفتت المديرية إلى أنه "تم توقيف المتهم وفق المادة 456 من قانونالعقوبات العراقي".