"نجوم العراق".. أربيل يخطف ثلاث نقاط ثمينة من النفط

2025-01-28 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على مضيفه فريق النفط، يوم الثلاثاء، بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة 2:30 عصراً على ملعب الساحر أحمد راضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق أربيل بهدف دون مقابل للنفط، إذ جاء هدف أربيل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب يوسف بن سودة، وبقت النتيجة في الشوط الثاني على حالها حتى الدقيقة 90+2 عزز خلال أربيل نتيجته بهدف ثان.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده إلى 28 نقطة ليحل بالمركز السابع، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 24 بالمركز التاسع.