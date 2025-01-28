2025-01-28 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عاد نادي الموصل بفوز ثمين من ملعبعقرة، أرضه المفترضة، بعد تغلبه على فريق البيشمركة بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الدوريالعراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الشوط الأول،رغم أنه أنتهى بتقدم الموصل بهدف وحيد، إلا أن الفريق تمكن من تعزيز فوزه في الشوطالثاني بتسجيل ثلاثة أهداف خلال الوقت الأصلي، بينما سجل البيشمركة هدفيه في الوقتبدل الضائع.

ويعد نادي الموصل المسافر الوحيد في الدوريالممتاز، إذ يخوض جميع مبارياته خارج أرضه بسبب تضرر ملاعبه أثناء الحرب، حيث يلعبالفريق مبارياته على ملعب عقرة بشكل مؤقت، في انتظار إكمال إعادة تأهيل ملعبه فيالموصل.