التخطيط: عملية فصل بيانات التعداد السكاني ما زالت مستمرة

2025-01-28 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميكشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إجراء يتعلق بالبدو الرحل، فيما أشارت الى أن عملية فصل بيانات التعداد السكاني مازالت مستمرة.وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة مكي غازي المحمدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظات المشمولة بتواجد البدو هي (نينوى والنجف والانبار وذي قار والمثنى والقادسية)، حيث تم تدريب كوادر خاصة وارسالهم للعمل بنظام الحملة للمناطق التي تتطلب زيارتها مرة واحدة لاستيفاء بيانات الحصر والعد بسبب طبيعة هذه المناطق سواء كانت طبيعتها أمنية ام متغيرة حسب الظروف البيئية كالبدو في الصحراء وخط الصد في الموصل وبعض مناطق الاهوار، وبالتالي تم دراسة هذه المناطق واستيفاء البيانات فيها بزيارة واحدة".وأضاف، أنه "يجري الآن فصل البيانات حسب طبيعتها وبعد الفصل سيتم تسكين البيانات حسب طبيعتها كالبدو وخط الصد والأهوار والمناطق الخطرة بين بعض المحافظات مثل بغداد وديالى".