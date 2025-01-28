الرئيس عبد اللطيف رشيد: "قرار العراق مستقل والفصائل المسلحة عراقية"

2025-01-28 17:00:04 - المصدر: فرانس 24

في حديث خاص مع قناة فرانس24 أجراه طارق القاعي، تناول الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة. وشدد رشيد على تأييد العراق لطموحات الشعب السوري من أجل الوصول إلى الديمقراطية. كما أمل أن ينجح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بطرحه بإنهاء الحروب في العالم. أما في السياق الداخلي، فأشار الرئيس العراقي أن الأوضاع الأمنية جيدة. وعن النقاش الدائر بالعراق حول تجريد سلاح الفصائل المسلّحة، أكد رشيد أن الفصائل هي عراقية وأن نشاطاتها تتم بتوجيهات من الحكومة العراقية. كما اعتبر أن الحشد الشعبي هو جزء من القوات الأمنية العراقية.