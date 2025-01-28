احمد الاعرجي: العراق: حل الحشد الشعبي أو دمجه!!
2025-01-28 17:00:06 - المصدر: راي اليوم
احمد الاعرجي
یتداول في السن المحللين والباحثين والكتاب ولاسباب واضحه من المحرك الرئيسي لهذه المواضيع، برزت قضية الحشد الشعبي كإحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في المشهد العراقي، فقد أُثيرت نقاشات واسعة حول مصير هذه القوة العسكرية التي لعبت دوراً محورياً في مواجهة تنظيم “داعش” خلال السنوات الماضية.
وبين الدعوات إلى حله أو دمجه في المنظومة الأمنية الرسمية!!
يبقى مستقبل الحشد الشعبي موضع جدل سياسي وأمني عميق
من هو الحشد الشعبي؟
الحشد الشعبي تأسس عام 2014 استجابةً لفتوى “الجهاد الكفائي” التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وذلك لمواجهة خطر تنظيم “داعش” الذي اجتاح أجزاء واسعة من العراق.… [+]