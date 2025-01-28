نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة كوردستان بتوسيع آفاق التعاون مع الهند

2025-01-28 17:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الهندي الجديد لدى العراق سومن باكجي.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فأن رئيس إقليم كوردستان أعرب عن رغبة الإقليم توسيع علاقاته مع الهند في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب السفير الهندي الجديد عن سعادته بتولي مهام عمله وزيارته لإقليم كوردستان، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق والإقليم، والتشديد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات. .

وكان الوضع العام في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك موضوعا آخر في اللقاء الذي حضره القنصل العام للهند في إقليم كوردستان ونائبه.