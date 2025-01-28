الهلال السعودي ونيمار يتفقان على انهاء عقد الأخير بالتراضي

2025-01-28 17:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، إنهاء عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليصبح اللاعب حرًا من حقه الانتقال إلى أي فريق.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على منصة "إكس"، فبيانًا، أكد فيه أن "النادي السعودي ونيمار اتفقا على إنهاء العقد بالتراضي، بعد ان كان عقد النجم البرازيلي مع الزعيم يمتد حتى نهاية الموسم الجاري".

وحسب تقارير صحفية عديدة، من المتوقع أن ينضم نيمار إلى ناديه الأسبق سانتوس البرازيلي في صفقة انتقال حر قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، أكد أن اللاعب البرازيلي لن يتم قيده في قائمة الفريق للنصف الثاني من الموسم الجاري للدوري السعودي للمحترفين، حيث سيلعب فقط في دوري النخبة الآسيوي عند اكتمال جاهزيته.

وعانى نيمار من الإصابات منذ انتقاله إلى الهلال، مطلع الموسم الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان.

وتعرض نيمار في موسمه الأول لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، غاب على إثرها عامًا كاملًا عن الهلال.

ولم يلعب نيمار مع الهلال منذ إتمام انتقاله للفريق في آب 2023، سوى 7 مباريات فقط بواقع 421 دقيقة، بينما كانت هناك أكثر من إصابة قوية للنجم البرازيلي.

المصدر: وكالات