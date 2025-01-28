كركوك.. كلية الإعلام تطلق أول استوديو تعليمي بتقنيات متطور

2025-01-28 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جامعة كركوك، يوم الثلاثاء، عن افتتاح أول استوديو تعليمي من نوعه في كلية الإعلام، مزود بتقنيات حديثة ومتطورة تواكب التطورات الحاصلة في مجال الإعلام المسموع والمقروء.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عمران جمال حسن، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم افتتاح الاستوديو التعليمي في كلية الإعلام بالجامعة، الذي يحتوي على تقنيات صوتية وإلكترونية وأجهزة متطورة تُستخدم في العمل الإعلامي المقروء والمسموع والإذاعي".

وأضاف أن "الاستوديو سيكون مخصصاً للتعليم، ويهدف إلى توفير فرص تدريب الطلبة على التقنيات الحديثة وتمكينهم من تطبيق الجوانب النظرية في مجال تخصصهم".

وأكد حسن أن "استحداث كلية الإعلام جاء لدعم الإعلام في العراق وتعزيز الخطاب الوطني والرسائل الهادفة، بالإضافة إلى إنشاء جيل إعلامي أكاديمي متخصص لخدمة البلاد."

من جانبه، قال رئيس نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك، مروان إبراهيم، إن "التعاون والتنسيق بين نقابة الصحفيين وكلية الإعلام كبير جدًا".

وأشار إلى "أهمية الاستفادة من خبرات الصحفيين والمراسلين المحترفين في كركوك من خلال الورش والدورات والمحاضرات التي تدعم الشباب وتسهم في تقوية مهاراتهم، وتساعدهم في تعزيز عملهم الوطني وفق أسس الصحافة ومهنيتها."

بدوره، قال عميد كلية الإعلام في جامعة كركوك، الدكتور معد عاصي علي، لوكالة شفق نيوز، إن الكلية "تسعى إلى مواكبة التطور الحاصل في مجال التقنيات الحديثة في الإعلام".

وبين، أن "افتتاح الاستوديو يأتي ضمن خطط الكلية لإيجاد مساحات عملية للطلبة وفق المواصفات القياسية"، لافتا إلى أن "الاستوديو زُود بأحدث التقنيات والأجهزة التي تلبي متطلبات العمل الإعلامي المسموع والمرئي المعمول بها في محطات الإذاعة والقنوات الفضائية."