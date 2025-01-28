2025-01-28 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروع على طريق كركوك – تكريت جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام شاحنة محملة بالوقود بسيارة صالون كانت تقل عائلة على طريق كركوك - تكريت ضمن ناحية الرشاد (40 كم جنوب غربي كركوك)، مبيناً أن الحادث أسفر عن إصابة امرأة وزوجها وأولادهم الثلاثة، وهم من أهالي تكريت، حيث كانوا في طريقهم إلى كركوك ومنها إلى إقليم كوردستان.

وأشار المصدر إلى أن الشرطة حضرت إلى موقع الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الخالص لتلقي العلاج.