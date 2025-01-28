2025-01-28 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، يوم الثلاثاء، على منصب رئيس الاتحاد العام وكان الفوز من حليف "عماد مكرود البديري".

وقال مكتب الاتحاد الاعلامي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ذلك تم خلال جلسة غير اعتيادية عقدت يوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري، وتمت مباشرته بالدوام كرئيس للاتحاد العام اليوم الثلاثاء المصادف الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري، مشيراً إلى أن التصويت تم بشكل ديمقراطي وشفاف.

بدوره تعهد عماد مكرود البديري، أن يشهد الإتحاد العام في الفترات القادمة تغييرات كثيرة على صعيد العمل الإداري والتنظيمي فيما يصب بمصلحة الفلاحين والمزارعين.