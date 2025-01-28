2025-01-28 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة وارث التابعة للعتبة اخذت على عاتقها علاج مرضى السرطان دون 15 سنة مجاناً ومن خلال التبرعات عبر المنافذ إلكترونية المنتشرة في البلاد.

وقال مستشار مؤسسة وارث الخيرية التابعة الى العتبة الحسينية، تحسين عطار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤسسة وارث الخيرية للصحة العامة تعمل لدعم مرضى السرطان من خلال استنفار الجهود والدعم المجتمعي من ميسوري الحال، لأن المرض ذات تكلفة باهظة تصل الى أكثر من 150 ألف دولار".

وأضاف، أن "مؤسسة وارث التابعة للعتبة الحسينية اخذت على عاتقها علاج مرضى السرطان دون 15 سنة مجانا ومن خلال التبرعات عبر المنافذ إلكترونية المنتشرة في البلد والتي تمكن المواطن من أن يساهم في شفاء مريض".

وأوضح "التبرع من اي مكان في العالم أصبح الآن متاحا عبر التطبيقات بالتبرع ماديا لمرضى السرطان في العراق من خلال الرابط الموجود على الموقع الرسمي لمؤسسة وارث ويستطيع أن يتبرع بعملة البلد التي يعيش فيها"، منوهاً بأنه "يمكن لأي مواطن التبرع الى مرضى السرطان عبر بطاقة الماستر كارت عبر التطبيق".