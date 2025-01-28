المحمدواي يزور قاطع عمليات كركوك ويشدد على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة

2025-01-28 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعزار نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، قاطع عمليات كركوك، وشدد على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي تفقد قاطع قيادة عمليات كركوك يرافقه عدد من هيئات ركن القيادة".وأضاف البيان، أن "المحمداوي اطلع على العمل الأمني وانتشار القطعات في وادي زغيتون والجهد الذي تقوم به الهندسة العسكرية ضمن الفرقة الثامنة، لإنشاء أحد المشاريع التي سيكون له مردود إيجابي على المواطنين، وكذلك سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار ويمنع تواجد العناصر الإرهابية ضمن هذا الوادي".وتابع أن "المحمداوي عقد اجتماعاً مع قوات الفرقة الثامنة بالجيش العراقي، ناقلا تحيات وسلام القائد العام للقوات المسلحة لجميع القطعات والأجهزة الأمنية"، موجهًا "بالعديد من التوصيات التي تهدف للوصول الى العمل الأمني التكاملي"، مشدداً في الوقت نفسه على "الالتزام بالضوابط والسياقات العسكرية وتوحيد الجهد الأمني والاستخباري".وفي السياق نفسه، "زار المحمداوي قيادة شرطة محافظة كركوك، وكان في استقباله قائد الشرطة، وعقد اجتماعًا بحضور مدراء الأقسام"، مؤكداً على "أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنيّة في الجيش والشرطة لكي تكون هناك ديمومة بالأمن وتحقيق نتائج أمنية عالية المستوى وتوفير الخدمات للمواطنين".وأشار البيان، الى أن "المحمداوي زار ايضا قيادة عمليات كركوك وعقد اجتماعًا موسعا فيها بحضور جميع قادة التشكيلات من جيش وشرطة ومدراء الصنوف وقوات الشرطة الاتحادية وقوات الحدود وهيئة الحشد الشعبي والوكالات والدوائر الأمنيّة والاستخبارية"، وأشاد خلال الزيارة "بوتيرة العمل الأمني المتصاعدة ومكافحة الإرهاب"، مبيناً ان "العناصر الإرهابية ليس لديها قدرة على مواجهه قطعاتنًا الأمنية وجهًا لوجه"، كما شدد "على ضرورة اليقظة والحذر والجاهزية التامة والتخطيط الصحيح للعمليات الاستباقية".