2025-01-28 18:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، عن اصدار السلطات القضائية المختصة أحكاماً قضائية بحق (15) متهما تراوحت بين الاعـدام والسجن المؤبد.

وأفادت وكالة الاستخبارات، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، بأن "الاحكام صدرت بعد أن اعترف المتهمون على اشتراكهم في العديد من الهجمات على القوات الأمنية، منها المحاولة اليائسة في صد القوات المحررة لمناطق الساحل الأيمن والأيسر لمحافظة نبنوى اثناء عمليات التحرير من عصـابات داعـش الارهابية".

وأشارت استخبارات الداخلية الى اعتراف المتهمين أيضاً "بصد القوات الأمنية في قضاء تلكيف وسد الموصل وقضاء مخمور".







