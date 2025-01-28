منتخب العراق للمبارزة يحصل على ثلاثة أوسمة ملونة ببطولة العرب

2025-01-28 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق بالمبارزة، ثلاثةأوسمة ملونة في منافسات البطولة العربية للفئات العمرية التي أقيمت فعالياتها فيالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة، زياد حسن،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حصد وساما فضيا في منافسات الفرقيبفعالية سلاح السيف العربي، كما أحرز وسامين نحاسيين، الأول عن طريق الواعد عليأحمد سوادي، والثاني في منافسات الفرقي بفعالية سلاح الشيش".

وأضاف حسن، أن "منتخب العراق باللعبة قدّممستويات رائعة قادته بجدارة للفوز بالوسام الفضي، حيث أزاح أغلب المنتخباتالمنافسة عن طريقه نحو اللقاء النهائي الذي خسره أمام المنتخب السعودي"،مشيراً إلى أن "منتخب سلاح الشيش قدّم هو الآخر أداءً ملفتاً توجه بالحصولعلى الوسام النحاسي، ليؤكد قدرة المبارزة العراقية على المنافسة بقوة في البطولاتالعربية" .

وتابع أن "اللاعب الواعد علي أحمد سوادي،تألق في منافسات الفردي، ونجح بالفوز بالوسام النحاسي في فعالية سلاح الشيش، بعدأن قدّم مستويات مميزة في دور المجموعات، حيث تفوق على ثلاثة لاعبين سعوديين،ولاعب مصري، وآخر عماني، وفي الأدوار الإقصائية تجاوز سوادي منافسه البحريني، لكنهخسر بفارق نقطة واحدة في الدور نصف النهائي أمام لاعب عماني ليكتفي بالمركز الثالثوالوسام النحاسي".