5 انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2025-01-28 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حققت خمسة فرق الفوز على منافسيها، فيما تعادلت خمسة أخرى، يوم الثلاثاء، ضمنمنافسات الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرتالنتائج عن فوز فريق الموصل على البيشمركة بنتيجة 4-2، كما فاز أمانة بغداد على الصناعاتالكهربائية بنتيجة 3-1، وبنفس النتيجة تغلب فريق البحري على الغراف.

كماتخطى فريق الناصرية منافسه فريق ميسان بنتيجة 1-0، وبالنتيجة نفسها فاز فريق الفهدعلى فريق المصافي.

فيماتعادل فريقا الصناعة والحسين إيجابياً بنتيجة 1-1، في حين انتهت مواجهات فريق نفطالوسط ومصافي الجنوب، وفريق الاتصالات مع عفك، والرمادي مع الجولان، وغاز الشمالمع فريق الكاظمية، جميعها بنتيجة 0-0.