2025-01-28 18:18:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن الازدحامات المرورية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد الوطني، حيث تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العمل ومستوى الإنتاجية. وأشار الغراوي إلى أن الدراسات تؤكد أن العمال يقضون وقتًا طويلًا في الازدحامات بدلًا من العمل، حيث يخسر الموظفون في المدن الكبرى حوالي 100-150 ساعة […]

ظهرت المقالة ازدحامات العراق تكلف العاملين نحو 150 ساعة سنوياً والاقتصاد يخسر ملياري دولار أولاً على ايشان.



