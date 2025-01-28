قوة أمنية كبيرة واشتباك عنيف.. تفاصيل "مثيرة" لعملية اعتقال "دحيلس ديالى"

2025-01-28 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليومالثلاثاء، بتفاصيل "مثيرة" عن عملية اعتقال أحد أبرز المطلوبين فيالمحافظة، المعروف باسم "دحيلس"، مبيناً أن العملية شهدت مواجهة مسلحةعنيفة من قبل قوة أمنية كبيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزةالأمنية تلقت معلومات استخبارية تكشف عن مكان المطلوب (ر. ح) المعروف باسم(دحيلس)، في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "المطلوب يعد أحد أبرز المطلوبينبجرائم إرهابية واغتيالات وتهديد وتهريب مخدرات"، مبيناً أن "قوة قتاليةمشتركة مؤلفة من قرابة 60 عنصراً ونحو 15 عجلة نفذت عملية نوعية للقبض على(دحيلس)، وانتهت باعتقاله بعد مواجهة مسلحة عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقنابلاليدوية في أطراف قضاء المقدادية".

وأكد المصدر، أن "(دحيلس) من أبرز المطلوبينللقضاء وصدرت بحقه أحكام غيابية وفق المادة 4 إرهاب، وتطارده الأجهزة الأمنية منذفترة طويلة"، لافتاً إلى أن "الإطاحة به ستسهم باستقرار الأوضاع الأمنيةفي قضاء المقدادية باعتباره أخطر المطلوبين وأشهر رئيس عصابة في القضاء".