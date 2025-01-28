2025-01-28 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت السلطات القضائية المختصة، يوم الثلاثاء، أحكاماً قضائية بحق (15) متهماً تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد في محافظة نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أحكاماً قضائية صدرت شديدة (إعدام ومؤبد) بحق (15) متهما بالإرهاب ألقي القبض عليهم من قبل الوكالة.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا على اشتراكهم في العديد من الهجمات على القوات الأمنية، منها المحاولة اليائسة في صد القوات المحررة لمناطق الساحل الأيمن والأيسر لمحافظة نينوى أثناء عمليات التحرير من عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى هجمات أخرى في قضاء تلكيف وسد الموصل وقضاء مخمور.