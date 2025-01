2025-01-28 19:27:05 - المصدر: جمار

على ظهر جرّار قد تلد المرأة في الريف العراقي، وقد يأتيها المخاض وهي وسط الحقل، وقد لا تجد سوى قابلة لتساعدها على إنجاب طفلها "المعرض".. عن نساء في الريف عليهن الولادة وهن محاطات بالشكوك والمعتقدات والواجبات..

