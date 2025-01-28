السوداني يوجه هيئة النزاهة بتدقيق إجراءات عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ

2025-01-28 19:30:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بتدقيق إجراءات وزارة الاتصالات بشأن حالات تهريب سعات الإنترنت. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني وجّه هيأة النزاهة الاتحادية بالعمل على تدقيق صحّة إجراءات وزارة الاتصالات في ما يتعلق بحالات تهريب لسعات الإنترنت. وأضاف أن التوجيه يأتي ايضاً بشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ لخدمات الإنترنت، وبالتنسيق مع لجنة النزاهة النيابية، وبيان إن كانت هناك تعاقدات جديدة مع الشركة المذكورة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام