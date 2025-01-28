السوداني يوجه بالتحقيق في تهريب سعات الإنترنت وتعاقدات IQ مع وزارة الاتصالات

2025-01-28 19:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء،هيئة النزاهة الاتحادية بتدقيق صحّة إجراءات وزارة الاتصالات في ما يتعلق بحالات تهريبلسعات الإنترنت.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان ورد الى وكالةشفق نيوز، إن "السوداني وجه هيئة النزاهة الاتحادية بالتدقيق بشأن عقد تمرير سعاتالترانزيت الخاص بشركةIQ لخدمات الإنترنت، وبالتنسيق مع لجنة النزاهة النيابية، وبيان إن كانت هناكتعاقدات جديدة مع الشركة المذكورة".

ووقعت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، في 7 كانون الثاني الجاري،اتفاقية مع شركتيIQ وCBI بشأن الألياف الضوئية، تهدف لتمرير سعة انترنت تصل إلى واحد تيرا داخلأراضي البلاد، لتكون مكملة لشبكات النقل البحرية والبرية.

وفي 7 كانون الثاني 2025، وقعت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، اتفاقية مع شركتي IQ وCBI بشأن الألياف الضوئية، لتوفير سعة إنترنت تصل إلى واحد تيرا داخل العراق، وذلك ضمن مشروع يهدف لتكامل الشبكات البحرية والبرية.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي حنيها، إن المشروع الذي بدأ بمبادرة وزارة الاتصالات في 2010، يشهد الآن نتائج متسارعة حيث ارتفعت السعات من 10 جيجا إلى 1.6 تيرا.

ورأت الوزيرة أن الاتفاقية خطوة استراتيجية لتحويل العراق إلى مركز محوري في شبكة الاتصالات الدولية، مع جذب استثمارات عالمية.