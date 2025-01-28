تركيا: هدفنا رفع التبادل التجاري مع العراق إلى 30 مليار دولار

2025-01-28 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، التابع لمجلس العلاقاتالاقتصادية الخارجية التركي "DEİK"، خالد أجار، يوم الثلاثاء، أن بلاده تهدف لرفع التبادل التجاري معالعراق إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي.

وقال أجار، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية اطلعت عليه وكالةشفق نيوز، إن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد قوة بفضل التزامهما في رفع حجم التبادلالتجاري.

وأضاف أجار أن العراق كان في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أسواق التصديرالتركية العام الماضي.

وأوضح أن قطاعات البناء والزراعة والطاقة ومعالجة الأغذية والصحة واللوجستياتشهدت تركيزاً تجارياً كبيراً.

وتابع "الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في العراق ساعدت علىمشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات بالمنطقة. تركيا تواصل تعزيز علاقاتهاالودية مع العراق من خلال الشراكات التجارية".

ولفت إلى أن "هناك تعاون متزايد بين تركيا والعراق في قطاعات الطاقةوالزراعة والخدمات اللوجستية والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا".

ووفق معطيات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا إلى العراق بينكانون الثاني/ يناير، وكانون الأول/ ديسمبر 2024، بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة نفسهامن العام السابق له، حيث بلغت 10 مليارات و698 مليوناً و863 ألف دولار.

واحتل العراق العام الماضي المركز الخامس كأكبر سوق للمبيعات الخارجيةالتركية، حيث شكلت حصته من إجمالي صادرات تركيا 4.73%.

وشكل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها،أكبر صادرات تركيا إلى العراق في هذا الفترة بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار.

ومن حيث المدن، كانت إسطنبول أكبر مصدر للمنتجات التركية إلى العراق بقيمة3 مليارات و89 مليون دولار، تلتها ولايات غازي عنتاب وماردين وشرناق ومرسين.

ويهدف البلدان لإنشاء ممرات برية وحديدية تربط مدينة البصرة العراقية بتركيا،وذلك من خلال مشروع "طريق التنمية".

ويعتبر "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالمنطقة،كما يُعد المشروع من أقصر الطرق التي تربط الخليج العربي بأوروبا.

ومن المتوقع أن يُعزز مشروع "طريق التنمية" التكامل الاقتصاديبين تركيا والعراق ودول المنطقة.

عند اكتمال المشروع، يُتوقع أن يتقلص وقت التجارة من الخليج إلى أوروبابين 12 و15 يوماً، ما سيساهم في تخفيض تكاليف النقل.

وفي حديثه عن "طريق التنمية"، قال أجار إن المشروع يعد أقصرطريق يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة ليس للعراق وتركيافحسب، بل لجميع دول المنطقة.

ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرصا للتعاون بين البلدين على مستويات علياخلال السنوات المقبلة، في مجالات استراتيجية مثل مشاريع الطاقة واستثمارات الموانئوالسكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.

وذكر أن مجلس الأعمال التركي العراقي، نظم حوالي 40 فعالية في 2024 لتعزيزالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المهمة على هامشالزيارات الرسمية.