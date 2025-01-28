الإعمار تؤكد تقدم الأعمال الأولية بمشروعين للمدن السكنية في بغداد

2025-01-28 19:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – نصار الحاج

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن تقدم الأعمال الأولية الخاصة بمدينتي الجواهري وعلي الوردي السكنيتين في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل الفعلي في مدينة الجواهري بدأ بعد إكمال التصاميم المعدلة للمدينة، وذلك عقب استبعاد الأرض التي يمر من خلالها طريق التنمية وتعويضها بأرض مماثلة من الجانب الغربي في قضاء أبي غريب الذي ينفذ فيه المشروع".

وأضاف، أن "العمل جار حاليا على عدد من الفقرات، منها قوالب السياج وقوالب الوحدات السكنية، فضلاً عن إنشاء معامل إنتاج الخرسانة والهياكل"، مبينا ان" أعمال الدفن والحدل أنجزت بالإضافة إلى المباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من الدور السكنية في المدينة".

وبشأن مدينة علي الوردي، أوضح الصفار، أنه "تم إكمال التصاميم الخاصة بالمشروع وتسليم جزء من الأرض للمستثمر، ومن المقرر المباشرة بالعمل فيها قريبا جدا".

وصادق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، على التصميم الأساسي لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة والتي ستضم 120 ألف وحدة سكنية.