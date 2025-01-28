النجف الأشرف تشكل لجنة تحقيق في ملابسات اجتماع "المطار"

2025-01-28 19:40:01 - المصدر: واع





النجف الأشرف – واع

أعلن محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية إدارية للتحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي.

وقال كناوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وجه إدارة مطار النجف بالتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في تحقيقاتها"، معلنا "دعم المحافظة الكامل لمباشرة هيئة النزاهة التحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الأشرف الدولي والتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في مجريات التحقيق".

وأضاف، "تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله وما تم التطرق إليه خلال اجتماع ضم أعضاء من مجلس النواب مع عدد من موظفي مطار النجف الأشرف الدولي لتدرس واقع حال المطار".

وبين كناوي، أن "المحافظة مستمرة بالتنسيق مع مجلس المحافظة ووزارة النقل لاختيار مدير للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة وتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مُباشرتهَا التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "باشرت التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الدوليّ".

وأضافت، أنها "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشرت باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف بحضور أعضاء من مجلس النوَّاب عن المُحافظة".