إنجاز 80% من الحاجز الكونكريتي على الحدود العراقية السورية في نينوى

2025-01-28 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بأن نسبة الإنجاز في نصب الحواجزالكونكريتية على الحدود العراقية السورية ضمن حدود المحافظة وصلت إلى 80%.

وأوضحالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن الأعمال تتركز على تأمين الحدود من جهة غربي نينوىوشمال غربي نينوى، وصولاً إلى منفذ ربيعة الحدودي، المعروف أيضاً باليعربية.

وأكدالمصدر أن هذه الحواجز تتكون من ثلاثة مستويات من التأمين، تشمل الحواجزالكونكريتية والأسلاك الشائكة "بي آر سي"، إضافة إلى تدابير أمنية أخرىلتعزيز الحماية على طول الحدود.

كماأشار إلى أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لتأمين الحدود بشكل كامل ومنع أي محاولاتللتسلل أو عبور غير قانوني.

وتأتيهذه الإجراءات في إطار تعزيز التدابير الأمنية على الحدود مع سوريا بعد تصاعدالأحداث في الداخل السوري خلال الفترة الماضية. وتعمل الحكومة العراقية منذ فترةعلى إنشاء الحواجز الحدودية، كجزء من خطة أمنية موسعة تهدف إلى الحد من تسللالإرهابيين والمسلحين عبر الحدود.

وكانتمصادر رسمية قد أشارت سابقاً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن تنسيق أمني مشترك بينالقوات الأمنية العراقية والجهات المعنية لضمان حماية الحدود العراقية ومنع أيتهديدات أمنية قادمة من الأراضي السورية. وتُعد الحواجز الكونكريتية والأسلاكالشائكة جزءاً من تلك الجهود لتعزيز السيطرة على الحدود وتحقيق الاستقرار فيالمناطق المتاخمة لها.