حكم بحبس "رزان" أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط

2025-01-28 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بأن القضاء أصدر حكماً بالحبس لمدة أربعة أشهر بحق المدانة "رزان محمد".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القبض على المدانة والحكم عليها جاء بعد متابعة مكثفة وتدقيق من قبل لجنة المحتوى الهابط في الوزارة.

وأكد، أن الحكم يأتي على خلفية اتهام المدانة بنشر محتوى هابط يتنافى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية.

وفي يوم 13 من الشهر الجاري، تم القبض على المدعوة "رزان محمد" بتهمة نشر المحتوى الهابط، بناءً على أوامر قضائية صادرة عن القضاء العراقي.

وأشار المصدر إلى تداول المدعوة "رزان" مقاطع فيديو على موقع التواصل "تيك توك" تضمنت تجاوزات ولبس فاضح.