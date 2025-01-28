القضاء يصدر حكما بحبس "رزان محمد" 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط

2025-01-28 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، بصدور حكم قضائي بالحبس للمدانة المدعوة (رزان محمد).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "ومن خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، أصدر القضاء العراقي حكما بحبس المدانة المدعوة (رزان محمد) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".

يذكر انه وفي 13 من الشهر الجاري ألقت وزارة الداخلية القبض على "رزان محمد"، بناء على أوامر قضائية، عقب اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصة "تيك توك" تضمنت تجاوزات وملابس غير لائقة، تتنافى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية.