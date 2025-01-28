2025-01-28 20:09:04 - المصدر: ايشان

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة الاتحادية بضرورة التدقيق في صحة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الاتصالات بشأن حالات تهريب سعات الإنترنت. كما شمل التوجيه التحقيق في عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ لخدمات الإنترنت، مع التنسيق الكامل مع لجنة النزاهة النيابية. وأكد السوداني على أهمية بيان ما إذا كانت هناك […]

ظهرت المقالة السوداني يفتح تحقيقاً بعقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة “آي كيو” أولاً على ايشان.



