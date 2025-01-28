تعديل قانون الوقف السني وتنظيم المطارات.. قرارات حكومية جديدة

2025-01-28 20:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قرارات عدة تخص تنظيم عمل المطارات، إلى جانب إقراره التعديلالأول لقانون ديوان الوقف السني.

وقال المكتبالإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء، عقدجلسته الاعتيادية الرابعة للعام الحاي، وأصدر خلالها قرارات عدة لتنظيم عملالمطارات، أولها، تعاقد وزارة النقل مع الاستشاريالدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC)لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات، (البصرة، والموصل، وذيقار، والنجف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفةالدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية".

وفي حزمة القرارات أيضا: "تتولى وزارةالنقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوبالشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظةالمُنشأ فيها المطار"، متابعا البيان "تتولى وزارة النقل الرقابةوالإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه،بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومةالاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة".

ولفت البيان، إلى أن القرارات تضمنت "تكونإدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية،والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا، ويستثنىمطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقدمع المستثمر".

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على "تسديدوزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقدالاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018)، وتفاوضوزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحدالأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضرالتفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة".

كما تضمنت "اتفاق وزارة النقل مع المستثمرأو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجبدفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أوالشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد، وإعداد وزارة النقل وسلطةالطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكورآنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي".

وبحسب البيان"وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأوللقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلسالنواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرةالقانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".