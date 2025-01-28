محافظ النجف يكلف الميالي بإدارة مطار المحافظة.. وثيقة

2025-01-28 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر محافظ النجف يوسف مكي كناوي، يومالثلاثاء، تكليف معاون مدير مطار المحافظة بمهام إدارة المطار، كما شكل لجنةتحقيقية بشأن تلكؤ العمل به، وما تم بحث في الاجتماع مع النواب.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإنالمحافظ كناوي، قرر تكليف معاون مدير مطار النجف حيدر المالي حيدر الميالي، بمهامإدارة المطار.

كما أعلن كناوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز:"عن دعم المحافظة الكامل لمباشرة هيئة النزاهة التحقيق في ملابسات اجتماعمطار النجف الدولي".

ووجه، بحسب البيان بـ"تشكيل لجنة تحقيقإدارية حول نفس الموضوع لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله وما تمالتطرق اليه خلال اجتماع ضم أعضاء من مجلس النواب مع عدد من موظفي المطار، لتدارسواقع حال المطار".

وتابع أن "المحافظة مستمرة بالتنسيق معمجلس المحافظة ووزارة النقل لاختيار مديرا للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارةوتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة".

يذكر أن، يوم أمس الاثنين، شهد اجتماعا لاعضاءمجلس النواب عن محافظة النجف مع مدير المطار للوقوف على اسباب تلكؤ العمل فيالمطار.