الإعلام العراقية تقر لائحة "المشاهير" وتحدد موقفها من قطع الانترنت في الانبار

2025-01-28 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، يوم الثلاثاء، التصويت على لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي.

جاء ذلك في الجلسة الدورية للمجلس التي عقدها برئاسة محمود الربيعي، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة المصادقة على المشاريع والقوانين المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.

واستهل المجلس جلسته، بحسب بيان للهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، بالتصويت على منح ترخيص النطاق العريض LTE، إضافة إلى الموافقة على منح فترة انتقالية لشركة عراق سيل للاتصالات لمدة عام واحد، تبدأ من تاريخ انتهاء آخر تمديد لعقد الشركة.

كما تمت مناقشة تمديد رخصة عمل مؤقتة لشركة الكفيل أمنية، والتصويت على تعديل اللائحة التنظيمية الخاصة بمنح تراخيص البث الإذاعي الرقمي (الإصدار الأول).

وناقش المجلس كذلك اللائحة التنظيمية الخاصة بمنح تراخيص البث التلفزيوني الرقمي الأرضي (الإصدار الثاني)، وصوّت على لائحة تنظيم البنى التحتية لشركات الهاتف النقال.

واختتم المجلس الجلسة بالتصويت على لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي، التي تهدف إلى تنظيم عمل هذه الفئة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما وافق مجلس المفوضين على استراتيجية التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) في العراق، وفق البيان.

وفي بيان لاحق حول قطع الانترنت في محافظة الانبار، أكدت الهيئة، التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن تقديم خدمات الإنترنت والإتصالات بشكل منظم وفعّال.

وأوضحت الهيئة، أنه في ضوء الشكاوى المتكررة التي تلقتها من المواطنين المتضررين من إجراءات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والتي شملت الإطفاء القسري لخدمات الإنترنت في مناطق غرب الأنبار، وإجبار الموزعين المحليين على توقيع تعهد خطي بعدم تجهيز الخدمة إلا من خلال جهات غير مرخصة، فإن الهيئة تؤكد أن هذه الإجراءات تمثل مخالفات للقوانين النافذة.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة وزارة الاتصالات إلى توجيه شركاتها العامة للتنسيق مع الهيئة لاعتماد الشركات المرخصة رسمياً، وذلك لضمان حماية الصالح العام ومنع الفوضى التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أضافت الهيئة أن تنظيم قطاع الإنترنت يهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية وضمان التنافسية بين الشركات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.