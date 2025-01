2025-01-28 21:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدى وجّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الاثنين الماضي، رسالة مفحمة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب. وكانت رسالة مطولة مليئة بالتعبيرات الحادة والإشارات التاريخية نشرها بيترو (64 عاما) عبر حسابه في موقع إكس، وجرى تداولها بكثرة ليطالعها عشرات الملايين حول العالم. وفي ما يلي نصها: ترامب، أنا لا أحب السفر كثيرًا إلى الولايات المتحدة، […]

The post رسالة مؤثرة لرئيس كولومبيا إلى ترامب: لا أحب السفر إلى الولايات المتحدة! appeared first on جريدة المدى.