الرئيس غوستافو أيقونة الحالمين بالحرية!

أنا مواطن من بلد الخرائب الذي كان يوماً قبلة العالم، عِلماً وثقافة وإبتكاراً. أجد توأمي في هذا الساحر المبهر توقاً للحرية والعدالة، الجسور في مواجهة التحدي، المتوهج بأحلام أبطال الثورة "الرئيس الكولومبي" غوستافو بيترو الذي يتماهى مع بطل "مئة عام من العزلة" اورليانو بوينديا، وهو يتدفق شعراً وإبداعاً خطابياً مثل ينابيع الفرح والسعادة والحرية، متفاخراً بانتسابه إلى […]

