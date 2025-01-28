مشاريع فك الاختناقات.. افتتاح مجسري ساحة قحطان وتقاطع المصافي في بغداد

2025-01-28 21:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مراسل "بغداد اليوم، أنه تم افتتاح مجسري ساحة قحطان وتقاطع المصافي في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025).

ويوم أمس، قالت

المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، بتصريحات صحفية أن اليوم الثلاثاء، سيتم افتتاح مجسرات تقاطع المصافي ومجسر ساحة قحطان وسيكون الافتتاح مساءً، مع انتظار رد مكتب رئيس الوزراء حول حضوره للافتتاح او يتم من قبل وزير الاعمار والاسكان".

وبين "يُعتبر مجسر ساحة قحطان احد مكونات مشروع تطوير ساحة النسور وهو عبارة عن تطوير وإطالة المجسر ومده خلف السكة الحديدية للقطار".

وأضاف "شملت اعمال تطوير المجسر اضافة 15 فضاء من الروافد مع مقترب النزول والصعود، و بلغ طول المجسر 800 متر بعرض 16 متراً".

وبين "تم اكمال جميع المتطلبات الانشائية وكذلك اعمال الثأثيث والتي تشمل نصب السياج الحديدي الواقي وسياج السلامة وكذلك نصب اعمدة الإنارة الديكورية واعمال تثبيت مفاصل التمدد واعمال التخطيط والعلامات المرورية والقطع العاكسة الفسفورية".

ولفت صباح الى "مشروع تصميم وتنفيذ وانشاء مجسر في تقاطع المصافي وربط جسر الطابقين بالجسر المعلق وانشاء نفق في تقاطع ساحة (احمد عرابي)، ويمتد الجزء الأول من المشروع من سريع الدورة – يوسفية مرورا بتقاطع المصافي ويتكون من مجسر بطول 485 مترا وعرض 19.65 متر وباتجاهين وبخطي مرور لكل اتجاه ويتضمن العمل 64 ركيزة و9 أعمدة بالإضافة الى 52 رافدة بنوعين ( I section) و ( Top girdr) مع تطوير تقاطع المصافي باعمال اكساء المقتربات الجانبية مع اعمال تخطيط ونصب اشارات المروية والعلامات المرورية".

وأكد، ان "المشروع سيسهم في حل الأزمة المرورية لدخول والخروج من مصفى الدورة ومنطقة الدورة والربط مع طريق دورة - يوسفية".