تيار الحكمة ينفي وجود اي انشطة اقتصادية له في مطار النجف

2025-01-28 22:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى تيار الحمة الوطني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، وجود أي أنشطة اقتصادية في مطار النجف، على خلفية الفيديو المسرب والذي دعت هيئة النزاهة للتحقيق فيه.

وقال التيار في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "في الوقت الذي يرفض تيار الحكمة الوطني ويستنكر أشدَّ الاستنكار ما صدرَ عن أحد الاشخاص المدفوعين في اجتماع الهيئة الادارية لمطار النجف الاشرف من تخرصات وإساءات وقحة لا أصلَ لها من الصحة ولا تمثلُ الا واقعَ أصحابها ، فإنهُ يحيي خطوة رئيس مجلس الوزراء بتكليف الجهات المختصة للتحقيق بما ورد في الحديث المزعوم عبر المقطع الفديوي الذي روجت له مواقع معروفة".

وأضاف: "ننفي نفياً تاماً وجود أية أنشطة اقتصادية في المطار المذكور، فإنه يؤكد بأن هذا المنطق الانتقائي المدفوع والمرفوض هو تسقيط سياسي صارخ يشير بوضوح الى الاجندة المريضة التي تقفُ خلفه والاطراف المنزعجة والمتضررة من النشاط الخدمي والمجتمعي الذي تشهده مدينة النجف الاشرف".

وتابع: "كما نشدُّ على أيادي هيئة النزاهة فإننا ندعوها لإعلان نتائج التحقيق في هذا الموضوع، مع اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية من قبلنا بحق الشخص المسئ، ونؤكد للجميع بأن الاصوات النشاز لن تنال من عزيمة أبناء هذه المدينة وسعيهم الحثيث للنهوض بها وتصحيح الاخطاء".

وأعلن محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية إدارية للتحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي.

وقال كناوي في بيان إنه "وجه إدارة مطار النجف بالتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في تحقيقاتها"، معلنا "دعم المحافظة الكامل لمباشرة هيئة النزاهة التحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الأشرف الدولي والتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في مجريات التحقيق".

وأضاف، "تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله وما تم التطرق إليه خلال اجتماع ضم أعضاء من مجلس النواب مع عدد من موظفي مطار النجف الأشرف الدولي لتدرس واقع حال المطار".

وبين كناوي، أن "المحافظة مستمرة بالتنسيق مع مجلس المحافظة ووزارة النقل لاختيار مدير للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة وتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مُباشرتهَا التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها "باشرت التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الدوليّ".

وأضافت، أنها "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشرت باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف بحضور أعضاء من مجلس النوَّاب عن المُحافظة".