السليمانية.. القبض على 5 "دواعش" بعملية مشتركة بين آسايش كوردستان والأمن الاتحادي

2025-01-28 22:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت المديرية العامة للعمليات في جهاز آسايش إقليم كردستان، مساء اليومالثلاثاء، عن اعتقال خمسة إرهابيين من تنظيم داعش في ثلاث عمليات أمنية منفصلةنفذت بأطراف محافظة السليمانية.

وقالتالمؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تنفيذ العمليات الأمنية بين 19 و23 كانونالثاني/ يناير الجاري، بالتنسيق بين المديرية العامة للعمليات في آسايش الإقليموجهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وقرار منقاضي التحقيق في الآسايش.

وأوضحالبيان أن العمليات أسفرت عن اعتقال خمسة مطلوبين، هم: "س. ت. أ"، و"و.أ. ر"، و"س. س. س"، و"م. أ. ح"، و"ك. ب. أ"،وجميعهم من المدرجين على لوائح المطلوبين للمحاكم العراقية.

وأشارالبيان إلى أن المتهمين سبق وأن شاركوا في دورات شرعية وعسكرية ضمن تنظيم داعش،وانتقلوا إلى أطراف السليمانية للاختباء.

وأضافأن المعتقلين أُحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة للتحقيق بموجب المادة 4 منقانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً استمرار التحقيقات معهم للكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدجهاز آسايش الإقليم التزامه بملاحقة العناصر الإرهابية وتعزيز التعاون مع الجهاتالأمنية الاتحادية لضمان أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الجهود الأمنيةمستمرة للحد من أي تهديدات إرهابية.