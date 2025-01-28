أمانة بغداد: جسور المشاة الجديدة ستنفذ أمام المستشفيات وأماكن التجمعات البشرية

2025-01-28 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، إن خطتها لإنشاء 20 جسر مشاة في العاصمة ستركز على المناطق التي تتواجد فيها مستشفيات وكذلك أماكن التجمعات البشرية والسكانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة المشاريع ستنفذ قريباً خطة لصيانة 10 جسور مشاة ، 7 منها في الرصافة و3 في الكرخ”، مبينا أن" أعمال الصيانة ستبدأ خلال الأيام القادمة".

وأضاف، أن" هناك لجانا شكلت لتقييم احتياجات الصيانة وتمت إحالتها إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعادة تأهيلها وإعمارها”، موضحا أن “أعمال الصيانة تسير بوتيرة متسارعة وستنجز خلال شهر أو أكثر".

وأكد أن "رئيس الوزراء يتابع شخصيا الأعمال بشكل يومي، ويوجه أوامره بتذليل جميع المشاكل التي تعيق تنفيذ أو صيانة الجسور".

وبيّن أن "العاصمة بغداد، وضمن خطة التطوير، ستشهد إنشاء 20 جسر مشاة جديدة 10 منها في جانب الرصافة ومثلها في الكرخ، حيث تم اختيار مواقع الجسور وفق رؤية مرورية وحاجة ميدانية، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى لتحديد الأماكن التي تشهد حوادث متكررة أو كثافة في استخدام المواطنين”.

وتابع أنه "سيتم المباشرة بإنشاء جسر مشاة قرب مستشفى الجملة العصبية، وهناك عدة جسور في جانب الرصافة، ستكون أغلبها أمام المستشفيات أو في مناطق التجمعات البشرية والسكانية".

وكانت أمانة بغداد أعلنت في وقت سابق تنفيذ خطة لإنشاء 20 جسر مشاة في العاصمة بغداد.