الرئيس العراقي: قرار الفصائل أصبح بيد الحكومة ولا مبرر لدمج الحشد

2025-01-28 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمالرشيد، يوم الثلاثاء، على أن الفصائل المسلحة، باتت تأتمر بتوجيهات الحكومة، فيمابين أن الحشد الشعبي هو جزء من القوات الأمنية ولا يوجد مبرر للحديث عن دمجهبوزارتي الدفاع والداخلية.

وقال رشيد، في حوار أجرته مع قناة "فرانس24"، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية،إن "الوضع الأمني جيد في العراق وعلاقاتنا مع دول الجوار جيدة، وحالياً يجريالتركيز على توفير الخدمات والبنية التحتية للمواطنين، ونريد التعاون مع دولالمنطقة وأوروبا للاستثمار في العراق".

وأضاف أن "الفصائل، هي فصائل عراقية،وقرارات الحكومة الأخيرة نصت على أنه كل نشاطاتها يجب أن تكون بتوجيه من الحكومة،ومنذ فترة هناك هدوء"، مبيناً أن "بعض الفصائل مرتبطة بالحشد الشعبي،وبالتالي هو جزء من القوات الأمنية".

وحول ما إذا يجري الحديث عن دمج الحشد الشعبيبوزارتي الدفاع والداخلية، أوضح رشيد أن "الحشد الشعبي جزء من القواتالأمنية، فلا يوجد مبرر لإثارة هذه المواضيع، والحكومة مسيطرة على الوضع ولا توجدمشاكل منذ فترة".

وبشأن تصريح المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي،حول دعم الحشد والتمسك به، وما إذا كان يعتبر تدخلاً بالشأن العراقي، بين الرئيسأن "العراق دولة مستقلة وقرارها بيد الدولة ونحافظ على استقلاليتنا،والاقتراحات توجه ليس فقط للعراق، بل معظم الدول تسمع توصيات، وما قاله خامنئي هوتصريح له".

يذكر أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد،قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" قبل أيام، إن نشاط الفصائلالمسلحة توقف، بناء على التدخل الحكومي، وفرضها قرارات عليها.