مدرب ريال مدريد يعلق على رغبة فينيسيوس في الرحيل للسعودية

2025-01-28 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، صعوبة مواجهة بريست في دوري أبطال أوروبا.

كما علق على إمكانية انتقال لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور للدوري السعودي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بريست، غدًا الأربعاء، على ملعب الفريق الفرنسي، في الجولة الثامنة الخاتمة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "لقد قدم بريست أداءً جيدًا للغاية في دوري الأبطال، ولديهم فرصة للتأهل. نريد إنهاء هذه المرحلة بشكل جيد، وهو أمر صعب".

وسئل أنشيلوتي: لو حصدت لقب الليجا أو دوري الأبطال، كيف ترى مستقبلك؟ فأجاب: "أعتقد أنني وقتها سأستمر، لا شك في ذلك، النادي وأنا نريد الاستمرار معا لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "إذا حدث شيء غريب، قد تحدث تغيرات، كعادة كرة القدم، لكننا بخير، ونثق في بعضنا البعض".

واستدرك: "لكننا لا نتطلع إلى عام، بل لموسم جيد. نحن بخير، رغم صعوبة الوضع، لأن الكثير ينسى أننا نفتقد العديد من اللاعبين، ورغم ذلك، نحن واثقون من أنفسنا بشأن هذا الموسم".

ونفى التفكير في نتائج المنافسين غدا، مشددا: "سنفكر فقط في مباراتنا. نستهدف الفوز وإنهاء تلك المرحلة في أعلى مركز ممكن، ثم نضع الجدول ونرى ما سيحدث".

وتابع أنشيلوتي: "أشعر بالهدوء. يتعلق الأمر بتحسن الفريق. لسنا في أفضل مستوى، لكننا نقترب جدًا، نحن واضحون جدًا بشأن ما يتعين علينا القيام به، وقد تحسنّا كمجموعة".

ثم أردف: "لكن الأداء الفردي لبعض اللاعبين يساهم أيضًا كثيرًا معنا، مبابي بالطبع قبل كل شيء، ولا ننسى رودريجو وبيلينجهام وفينيسيوس. كل هذا يجعلني أشعر براحة أكبر".

وعن إمكانية رحيل فينيسيوس للسعودية، قال إنه يتفهم دائما الرغبات الشخصية للاعبين مثلما فعل عند اعتزال كروس.

وشرح: "أفهم كل شيء في كرة القدم. لقد فهمت أيضًا سبب اعتزال كروس، وهو شيء لم يفعله سوى قِلة قليلة".

واستطرد عن فينيسيوس: "هذه القرارات فردية، لكنني قلتها بالفعل، أراه سعيدًا، راغبًا في البقاء هنا والفوز بالألقاب مع ريال مدريد. أعتقد أنه سيختار المجد".

وعن توقعاته لمواجهة بريست، قال أنشيلوتي: "يضم الفريق مهاجمًا طويل القامة، ويستخدم رأسه بكفاءة، ويبحث عن الكرات العرضية".

وزاد: "لكنه يضم أيضًا أجنحة سريعة قد يؤذونك بالهجمات المرتدة، ليس من قبيل المصادفة أن يكون لديهم 13 نقطة. لقد كان أفضل من العديد من المنافسين ونحترمه كثيرًا".

وعن سر تألق مبابي مؤخرًا، قال: "لقد احتاج إلى بعض الوقت للتكيف، لكنه يؤدي بشكل جيد للغاية الآن، ويحب الفريق واللعب مع زملائه، ونحن نستمتع بذلك، وكل مشجعي ريال مدريد".