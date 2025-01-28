العراق يحصل على الميدالية الذهبية ببطولة "المجموعة السابعة للقدرة" في أبو ظبي (صور)

2025-01-28 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصل العراق، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، على الميدالية الذهبية في بطولة "المجموعة السابعة للقدرة" المقامة بأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونالت لأول مرة، الفارسة بيداء شاكر الميدالية الذهبية للعراق بالبطولة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في الساعة السادسة والنصف صباحا منافسات بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي لمسافة 121 كيلومترا فئة "نجمتين"، على ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي.

البطولة تقام بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتشهد البطولة في نسختها الأولى مشاركة 128 فارساً وفارسة و8 فرق من 14 دولة بينها العراق بالمجموعة الإقليمية السابعة، ضمن الاهتمام بفعاليات بطولات القدرة على مستوى الدول الأعضاء في المجموعة.





















